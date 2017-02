Gamed Gamekalender Februari 2017 Packshot Sunday - Deel 200 Packshot Sunday - Deel 199 Packshot Sunday - Deel 198 Nieuws: Nintendo Switch krijgt custom FIFA 18

Door Rene Groen op 07-02-2017 om 08:44 Bron: Game Reactor Electronic Arts gaf eerder dit jaar aan FIFA naar de Nintendo Switch te zullen brengen. Het bleek vooral onduidelijkheid te brengen want om welke FIFA ging het nu?

quote: “What you have will be a custom built version for the Nintendo Switch from the FIFA development team in Vancouver." Peter Moore heeft tijdens een FIFA evenement in Parijs eindelijk duidelijkheid gegeven. Volgens hem gaat het om FIFA 18, maar dan wel een custom-build versie. Eerdere geruchten lieten weten dat de Nintendo Switch versie dichter bij de PlayStation 3 en Xbox 360 uitgaven zouden liggen dan de PlayStation 4 en Xbox One versies. Moore reageert hierop zonder ook maar iets weg te geven: Tweeten



Titel: FIFA 18
Type: Game
Releasedatum: TBA 2017
Ontwikkelaar: Electronic Arts
Uitgever: Electronic Arts