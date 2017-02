Nieuws: Voetballen met Mario Sport Superstars

Door Rene Groen op 05-02-2017 om 09:31 Tennis, golf, honkbal, paardrijden en voetbal zijn de sporten die de Nintendo 3DS titel Mario Sport Superstars sieren. Vandaag is het de laatstgenoemde sport die in een trailer een centrale positie inneemt. Tweeten



Titel: Mario Sports Superstars Type: Game Releasedatum: 10-03-2017 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media:

