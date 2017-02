Kojima gaat dieper in op Death Stranding

Velen kijken uit naar Death Stranding, de eerste titel van Hideo Kojima sinds zijn vertrek bij Konami. Hoewel nog veel onduidelijk is over de game gaat de man toch dieper in op de ontwikkeling, zonder overigens veel meer duidelijkheid te geven. Tijdens een stage event tijdens RTX Sydney roept Kojima fans op om de trailers nauwkeurig te bestuderen, ze bevatten namelijk vele hints naar wat we uiteindelijk mogen verwachten. Wel gaf hij al eerder aan dat het hoofdthema 'connecties' is.



Volgens Kojima is de technologie in de laatste 31 jaar, de tijd dat hij werkzaam is in de game-industrie, geavanceerd terwijl de game mechanieken stil zijn blijven staan. Nog altijd houden we als speler een een wapen of een stok vast om vijanden terug te dringen. Door de komst van online is dit geŽvolueerd naar meerdere spelers die wapens vasthouden om elkaar terug te dringen of samenwerken tegen een sterkere vijand.



Hoewel Kojima aan geeft van dit soort gameplay te houden wil hij tegelijkertijd connecties introduceren die resulteren in een nieuwe manier van gameplay. De eerste uitvinding van de mens was de stok om te vechten en de tweede een touw om mensen binnen te halen en te verbinden. Death Stranding draait om de "Strand" die mensen kan verbinden, zoals getoond in de trailer.



Hij voegt toe dat de game een open wereld titel is met een grote mate van vrijheid waarin we bijna alles kunnen doen wat we willen. Wanneer je als speler bekend met AAA games op high-end platforms zul je je direct thuis voelen, wanneer je echter twee of drie uur verder bent zul je de verschillen ervaren. Tegelijkertijd benadrukt hij dat de game niet draait om touwen die mensen samenbinden, je kunt namelijk ook gewoon geweren en stokken gebruiken om te vechten.



Het kost volgens Kojima veel tijd om een game te ontwikkelen en om deze reden zijn er ook teasers uitgebracht. Hij wil de meningen van de fans peilen en een bepaalde verbinding bewerkstelligen. Dit wil niet zeggen dat ze alle feedback in de game verwerken, wel is hij blij dat fans speculeren over wat Death Stranding nu precies is. Er zitten puzzelstukjes in verborgen die we helaas nog niet aan elkaar hebben weten te verbinden. Tegelijkertijd is hij ook bang dat ons dit wel lukt, mogelijk om al vroegtijdig onthullingen weg te geven.



Gesproken over de trailers, deze zijn gemaakt door hetzelfde team dat aan de game werkt. Ze zijn dus niet uitbesteed aan een ander bedrijf en in zekere mate tonen ze dan ook de game. Dit team heeft al testen gedaan met de Decima Engine van Guerilla Games en hoewel het een fantastische engine is wil hij iets anders creŽren dan Guerilla's Horizon: Zero Dawn. Het kost veel tijd om met de engine te experimenteren en de fotorealistische uitstraling te verkrijgen. Horizon: Zero Dawn is een zeer kleurrijke en artistieke game terwijl Death Stranding er heel anders uit ziet. De engine moet dan ook worden aangepast om dit voor elkaar te krijgen. Op het moment dat ze dit is gelukt sturen ze de informatie terug naar Guerilla. Zij verbeteren het weer en sturen het weer terug. Op deze manier werken twee bedrijven aan het verbeteren aan de engine.



Kijkend naar de status van de game kun je zeggen dat je er op dit moment in rond kunt lopen binnen de Decima Engine. Het is een open wereld en je kunt ver voor je uit kijken. De algemene frame is gevormd en 2017 zal vooral gebruikt worden om de game rondom dit frame te bouwen. Kojima geeft tevens aan dat het plot van het spel al was vastgesteld voordat ze Norman Reedus benaderden om als protagonist te fungeren.



Kojima gaat ook in op het beeld dat velen van hem hebben. Ze zien hem als een perfectionist die zijn games steeds weer uit blijft stellen, maar dit is volgens hem niet waar. Hij is een producer, director en game designer. Tevens moet hij letten op schema's en het geld en veel van zijn games liggen wel degelijk op schema. Het werken met zo'n schema is volgens hem een positieve druk en ook bij Death Stranding weet het team al wat het releasechema en het einddoel is. Evenementen als de E3 en het uit blijven brengen van trailers zorgen ervoor dat deze positieve druk behouden blijft en ze niet af kunnen wijken van hun planning.



De laatste vraag die hij krijgt is of Death Stranding door dit alles geen PlayStation 5 titel zal worden maar dit ontkent hij.