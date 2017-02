Knee Deep Dragonwar Phantom G4.1 Wii U Virtual Console - Week 146 Kingdom Hearts HD 2.8 Nieuws: Kojima koos voor Sony door creatieve vrijheid

Door Rene Groen op 05-02-2017 om 09:30 Bron: Dual Shockers Nadat de relatie tussen Hideo Kojima en Konami ernstig verstoord raakte was de vraag waar de toekomst van de ontwikkelaar lag. Het antwoord bleek Sony te zijn en tijdens RTX Sydney legt hij zijn keuze uit. Kojima geeft aan dat hij veel aanbiedingen kreeg, zelfs van buiten de game-industrie. Er stond zelfs iemand uit de Arabische Emiraten aan zijn deur om hem veel geld aan te bieden, toch koos hij uiteindelijk voor Sony. De reden is dat Death Stranding zijn eerste project is als onafhankelijke ontwikkelaar en hij wil dit enkel maken met een bedrijf dat wederzijds respect heeft.



De afgelopen twintig jaar heeft hij al veelvuldig met Sony gewerkt en hij kent dan ook vele mensen die er werken. Hij wil dat zijn game een succes gaat worden en door voor Sony te kiezen denkt hij dat er een kleine kans is dat er fouten gemaakt zullen worden. Dit komt vooral omdat hij de creatieve vrijheid krijgt om zijn ideeŽn uit te werken, terwijl Sony de promotie op een grote schaal uit zal voeren. Zelfs op dit vlak is hij niet geheel buitengesloten en zal hij meehelpen.



Kojima vervolgt dat ieder ander bedrijf tegen het idee zou zijn om Norman Reedus naakt te tonen in de eerste trailer van Death Stranding. Zij zouden bezorgd zijn over de inhoud van de trailer terwijl Sony het accepteerde. Het is volgens hem een voorbeeld van het wederzijdse vertrouwen tussen PlayStation en Kojima Productions. Tweeten



Andere berichten over Death Stranding [05-02-2017] Kojima gaat dieper in op Death Stranding [04-12-2016] Death Stranding op Horizon: Zero Dawn engine [02-12-2016] Mads Mikkelsen met rol in Death Stranding [30-11-2016] Death Stranding panel tijdens PSX [19-09-2016] Death Stranding lijkt in 2018 te verschijnen [13-09-2016] Death Stranding met iets meer info [18-06-2016] [E3] Kojima naar Sony door creative vrijheid [14-06-2016] [E3] Kojima komt met Death Stranding 09:31 Kojima gaat dieper in op Death Stranding

14:36 Goede vriend van John Carmack overleden Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Death Stranding Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Kojima Productions Uitgever: Sony Interactive Entertainment Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum