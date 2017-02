Nieuws: Onthullingstrailer FlatOut 4: Total Insanity

Door Rene Groen op 04-02-2017 om 11:10 Bron: Gamed Bigben onthult de eerste trailer en screenshots van FlatOut4: Total Insanity. Dit nieuwste deel in de demolition derby racing-franchise combineert populaire mogelijkheden en modes met geheel nieuwe mogelijkheden en modes.



Belangrijkste kenmerken:

27 aanpasbare wagens, inclusief eerbetonen aan favorieten van fans en nieuwe racemonsters.

20 tracks inclusief traditioneel derby racing, time trials, arena’s, assault-levels, carnage-levels en veel meer.

High speed botsingen in volledig vernietigbare omgevingen.

De legendarische Stunt Mode: een mix van zes nieuwe stunts en zes nieuwe versies van klassieke stunts waarbij de coureur door de voorruit wordt geslingerd.

Arena Mode: met drie verschillende speelstijlen - Death Match, Capture the Flag en Survivor.

Nieuwe Assault Mode: gebruik dodelijke wapens om vijanden te vertragen of vernietigen!

Online Mode voor maximaal 8 spelers of speel lokaal met vrienden door series van stunts.











FlatOut4: Total Insanity is ontwikkeld door de Parijse studio Kylotonn Racing Games (WRC 5, WRC 6) en vanaf maart 2017 verkrijgbaar voor PlayStation 4 en Xbox One. Het spel is een terugkeer naar de oorsprong van de serie, met adrenalinegedreven, spectaculaire en destructieve arcade-actie. De game biedt een explosieve mix van nitroglycerine en gestoorde circuits. Deze razendsnelle demolition derby game laat spelers de mafste races beleven en stunts uitvoeren met racewagens, muscle cars, trucks en zelfs een raketgedreven ijscowagen!Belangrijkste kenmerken: Tweeten



