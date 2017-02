Dragonwar Phantom G4.1 Wii U Virtual Console - Week 146 Kingdom Hearts HD 2.8 Gamed Gamekalender Februari 2017 Nieuws: For Honor Season Pass onthuld

Door Rene Groen op 04-02-2017 om 11:06 Bron: Gamed Ubisoft heeft de inhoud van de Season Pass onthuld. De For Honor Season Pass geeft recht op één week eerdere toegang tot zes gloednieuwe Helden, plus extra in-game items en 30 dagen Kampioenenstatus, wat spelers meer XP en buit oplevert. Andere post-launch content, waaronder nieuwe mappen, modi en uitrusting, wordt gratis aangeboden aan alle For Honor-spelers.

Eén week eerdere toegang tot zes gloednieuwe Helden

Zes elite-outfits om de nieuwe helden mee aan te passen

Day One War Pack:

- Een exclusief zonnestraaleffect op emotes voor alle Helden

- Drie exclusieve omlijningen voor je embleem

- Drie scavenger kisten om extra uitrustingen vrij te spelen

- 30 dagen Kampioenenstatus wat zorgt voor XP boosts bij vrienden, meer XP via crafting en extra buit na elk gevecht Alle Season Pass content, behalve de zes post-launch Helden en hun elite-outfits, is meteen beschikbaar vanaf release, op 14 februari 2017. De nieuwe Helden worden verspreid uitgebracht over drie Seizoenen en worden per twee beschikbaar gesteld, steeds aan het begin van een nieuw Faction War seizoen. Faction War is de cross-platform metagame die de oorlog tussen de facties steeds doet evolueren in de wereld van For Honor. Na de exclusieve periode voor Season Pass-bezitters, kunnen deze Helden ook vrijgespeeld worden met Staal, de in-game valuta van For Honor die spelers krijgen na het voltooien van gevechten en uitdagingen. De overige post-launch content wordt gratis aangeboden aan alle spelers en bevat onder andere nieuwe mappen, modi en uitrustingen.



Spelers die hun vaardigheden nog wat willen aanscherpen, kunnen van 9 tot en met 12 februari 2017 op een platform naar keuze trainen tijdens de For Honor Open Beta. Deze bčta bevat de nieuwe Elimination modus: 4vs4, beste van 5 rondes en geen respawns. Elimination voegt zich bij drie modi die eveneens speelbaar zijn tijdens de Open Beta: Dominion, Brawl en Duel, plus 9 speelbare helden. Bij release bevat For Honor 12 speelbare helden en 5 verschillende multiplayermodi.



For Honor is vanaf 14 februari 2017 verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en Windows PC.



