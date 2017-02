Nieuws: Cooking Mama: Sweet Shop naar Westen

Door Joni Philips op 02-02-2017 om 05:39 Bron: Gematsu Ontwikkelhuis Rising Star Games werkt momenteel aan een Westerse versie van Cooking Mama: Sweet Shop. De Nintendo 3DS game die oorspronkelijk in 2014 verscheen, brengt zestig recepten en 160 minigames voor het bereiden van allerlei heerlijke gerechten. De titel komt in april 2017. Tweeten



Andere berichten over Cooking Mama: Sweet Shop 05:39 Nintendo annuleert Project Giant Robot

05:39 Zenimax koopt Escalation Studios Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.