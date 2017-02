Gamed Gamekalender Februari 2017 Packshot Sunday - Deel 200 Packshot Sunday - Deel 199 Spheroids Nieuws: Nintendo annuleert Project Giant Robot

Door Joni Philips op 02-02-2017 om 05:39 Bron: Nintendo-Everything Ontwikkelaar Shigeru Miyamoto van Nintendo werkt frequent aan nieuwe ideeŽn die al snel veel aandacht trekken. Denk maar aan Mario of Pikmin. Soms komen zijn ideeŽn echter niet van de grond, zoals Project Giant Robot, een Wii U game waarin je jouw eigen robot ontwerpt om daarna in de cockpit te springen. De Wii U GamePad toont ons het overzicht vanuit de helm van een robot, terwijl er op de TV een uitgezoomd third-person perspectief zichbaar is. De game die samen met Project Guard startte als Star Fox spin-off, werd initieel voorgesteld op de E3 2014. Sindsdien werd de game nog amper getoond, maar bleef hij wel telkens aanwezig op releaselijsten. Met het einde van de Wii U en de komst van de Switch heeft Nintendo beslist om de titel te schrappen. We zullen Project Giant Robot dan ook nooit als werkende game zien. Tweeten



Andere berichten over Project Giant Robot [12-06-2014] [E3] Kwartier gameplay Project Giant Robot [11-06-2014] [E3] Trailer Project Giant Robot [10-06-2014] [E3] Project Giant Robot laat ons vechten 05:39 Skylar & Plux laten hun gadgets zien

Reacties (0) Geen reacties gevonden

Titel: Project Giant Robot Type: Game Releasedatum: Niet Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum