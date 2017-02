Kingdom Hearts HD 2.8 Gamed Gamekalender Februari 2017 Yakuza 0 Resident Evil 7: Biohazard Nieuws: Zenimax koopt Escalation Studios

Door Rene Groen op 02-02-2017 om 05:39 Bron: Gamed ZeniMax, het hoofdbedrijf van uitgever Bethesda, kondigt aan dat het Escalation Studios heeft aangekocht. Opgericht in 2007 door veteranen uit de industrie, Tom Mustaine en Marc Tardif, heeft Escalation’s team geholpen met het opbouwen en ondersteunen van enkele van de grootste franchises uit de industrie, inclusief id Software’s prijswinnende first-person shooter, DOOM, die in 2016 verscheen.

quote: “We waren meermaals onder de indruk van het team bij Escalation dat Tom en Marc hadden samengesteld. Hun toewijding naar kwaliteit en innovatie heeft verschillende bijdrages geleverd tot projecten waar we samen aan hebben gewerkt. We zijn dan ook verheugd hen te mogen verwelkomen bij ZeniMax.”

Escalation is momenteel samen aan het werken aan enkele projecten met studio’s uit de ZeniMax-familie en zal een bijdrage blijven leveren aan titels voor PC, console, mobile en VR. Todd Vaughn, Vice President of Development bij Bethesda, laat weten:Escalation is momenteel samen aan het werken aan enkele projecten met studio’s uit de ZeniMax-familie en zal een bijdrage blijven leveren aan titels voor PC, console, mobile en VR. Tweeten



Andere berichten over Nieuws - Bedrijven [01-02-2017] WB Games komt met onthulling op 8 maart [23-01-2017] Voormalig GTA producer opent studio's [17-01-2017] Swery65 is terug met nieuwe studio [10-01-2017] Assassin's Creed schrijver naar 2K [20-12-2016] Suicide Squad game geannuleerd? [19-11-2016] [Upd.] Remedy weet ons beet te nemen [14-11-2016] Telltale met Guardians of the Galaxy game? [02-11-2016] Thatgamecompany met teaser voor nieuwe titel [27-10-2016] Achievements Dragon Ball Xenoverse 2 [22-10-2016] Stemacteurs gaan in staking! [18-10-2016] Sleeping Dogs studio sluit haar deuren? [06-10-2016] SimBin Studios maakt doorstart [02-10-2016] Amazon kondigt drie PC projecten aan [16-09-2016] 4A Games met teaser van nieuwe titel [08-09-2016] Interplay gaat in de uitverkoop? [30-08-2016] Renegade Kid sluit haar deuren [18-08-2016] [GC] Mr. Robot met tekstuele game [10-08-2016] Komt Telltale met een Mr. Robot game? [09-08-2016] Krijgen The Evil Within en Rage een sequel? [28-07-2016] Burnout bedenkers werken aan nieuwe racer [06-07-2016] Deep Silver brengt Atlus/SEGA titels naar Europa [22-06-2016] Criterion's Extreme Sporttitel is niet meer [18-06-2016] [E3] Kamiya sluit Okami 2 en Bayonetta 3 niet uit [13-06-2016] From Software met drie nieuwe projecten [10-06-2016] Until Dawn studio wil meer gamers bereiken [06-06-2016] Batman met zomerrelease, Walking Dead in najaar [06-06-2016] Ready At Dawn werkt aan meerdere titels [05-06-2016] Dying Light studio wordt uitgever [02-06-2016] Take-Two CEO ziet geen heil in Virtual Reality [28-05-2016] Ready at Dawn kondigt titel volgende week aan 05:39 Cooking Mama: Sweet Shop naar Westen

05:38 Half uurtje Goodbye! Boxboy! Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Artikelen Games Forum