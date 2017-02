Kingdom Hearts HD 2.8 Gamed Gamekalender Februari 2017 Yakuza 0 Resident Evil 7: Biohazard Nieuws: WB Games komt met onthulling op 8 maart

Door Rene Groen op 01-02-2017 om 17:31 Bron: Twitter Het is nog even wachten alvorens het 8 maart is, toch laat WB Games ons deze datum nu al groots in onze agenda noteren omdat ze op deze dag mogelijk met een onthulling komen.



Ohhh dites, c'est quoi Ă votre avis ? pic.twitter.com/UKlufOMSe1 — IGN France (@IGNFRA) 31 januari 2017 IGN France komt namelijk met onderstaand Twitterbericht, waarbij we de tekst 'Save the Date' kunnen lezen. Deze tekst vormt mogelijk een hint naar wat komen gaat, bij de promotie van Batman: Arkham Origins werd deze tekst namelijk eveneens gebruikt. Wil dit zeggen dat ze een nieuwe Batman game zullen onthullen of moeten we het in een hele andere hoek zoeken? Tweeten



17:26 Nintendo met Super Bowl reclame voor Switch Reacties (1) Pagina: 1 elemeNt op 01-02-2017 om 18:05 [Niv: 122 / Exp: 6117] Hopelijk een nieuwe Batman game! Al zou ik het ook tof vinden als de game zich om een ander DC personage zou richten. Misschien Catwoman, Robin, Harley Quinn, Green Arrow, Aquaman, Wonder Woman of Superman?

