Nieuws: For Honor Open Beta tussen 9 en 12 februari

Door Rene Groen op 01-02-2017 om 17:20 Van 9 tot en met 12 februari is de For Honor Open Beta speelbaar op PlayStation 4, Xbox One en PC. Ervaar voor het eerst de Elimination-modus, een vier tegen vier-gevecht zonder respawns. Daarnaast zijn Dominion, Brawl en Duel, die tevens speelbaar waren tijdens de Closed Beta, onderdeel van de Open Beta. Tijdens de Open Beta strijden spelers als 9 speelbare helden op 6 mappen in 4 gamemodi en ervaren zij Faction War, de overkoepelende strijd tussen de Ridders, Samoerai en Vikingen.



