Nieuws: EA geeft hint naar Skate 4?

Door Rene Groen op 30-01-2017 om 15:35 Bron: Twitter Het is alweer meer dan zes jaar geleden dat Skate 3 verscheen. De serie was een antwoord op de alleenheerschappij van Tony Hawk, maar nu deze reeks in de afgrond gekieperd is zien velen maar wat graag dat de franchise van Electronic Arts terugkeert.



#skate4 — Daniel Lingen (@HuskyHog) 28 januari 2017 EA community manager Daniel Lingen stookt het geruchtenvuurtje goed op door enkel '#skate4' te Twitteren. Het is natuurlijk allesbehalve een bevestiging dat de game er daadwerkelijk komt, maar opvallend is het zeker te noemen. Tweeten



