Nieuws: Ancel deelt nieuw plaatje van Wild

Door Rene Groen op 28-01-2017 om 10:16 Bron: Instagram Tijdens de Gamescom van 2014 maakten we kennis met WiLD. Het spel is in ontwikkeling bij Wild Sheep Studio, de studio van Michel Ancel, en zal worden uitgegeven voor de PlayStation 4. Toch is het al geruime tijd stil rondom de titel.



Eind 2015 vernamen we voor het laatst iets van de game, waardoor we bang waren dat er enige problematiek rondom de ontwikkeling was. Gelukkig blijkt dit niet het geval, via Instagram deelt Ancel een nieuwe foto om te laten weten dat het spel nog altijd in ontwikkeling is. Tweeten



Andere berichten over WiLD [30-10-2015] Wild bevat multiplayer en vrouwelijk karakter [29-10-2015] Ancel deelt zijn ontwikkeltijd 50/50 in [29-10-2015] Achttal screenshots van Wild [27-10-2015] Klim op een beer in Wild [13-09-2015] Ancel's WiLD op Paris Game Week? [21-09-2014] WiLD [16-08-2014] [GC] Wild Sheep toont Wild in screenshots [12-08-2014] [GC] Wild exclusief naar PS4 10:24 Reclame: Switch ideaal tijdens toiletbezoek

10:11 Survival Horror KONA naar PS4 en Xbox One Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.