New 3DS Virtual Console - Week 19 Packshot Sunday - Switch Editie Toby: The Secret Mine Aegis Wireless Gaming Headset Nieuws: Nieuwe gezichten in Mass Effect trailer

Door Rene Groen op 26-01-2017 om 18:56 BioWare en Electronic Arts hebben een nieuwe trailer vrijgegeven van Mass Effect: Andromeda. De focus ligt ditmaal op Pathfinder Ryder en zijn teamgenoten.

Tweeten



Andere berichten over Mass Effect: Andromeda [23-01-2017] Mass Effect: Andromeda met trial van 10 uur [09-01-2017] Mass Effect: Andromeda met HDR support [08-01-2017] Geen Season Pass voor Mass Effect: Andromeda [05-01-2017] Mass Effect: Andromeda toont gameplay [04-01-2017] Mass Effect: Andromeda verschijnt 23 maart [03-01-2017] Geen Switch versie voor Mass Effect: Andromeda [02-12-2016] Eerste gameplay Mass Effect: Andromeda [24-11-2016] Meer info over Mass Effect Andromeda [22-11-2016] Mass Effect gameplay tijdens VGA's [08-11-2016] Cinematic Trailer Mass Effect Andromeda [02-11-2016] Mass Effect: Andromeda in teaservideo [10-10-2016] Mass Effect Andromeda release uitgelekt? [08-09-2016] Mass Effect Andromeda met gameplay [27-06-2016] Verdiep je in Mass Effect met vier boeken [17-06-2016] [E3] Mass Effect saves niet naar Andromeda [14-06-2016] [E3] Mass Effect protagonist heet Ryder [12-06-2016] [E3] Trailer Mass Effect: Andromeda [11-05-2016] Mass Effect: Andromeda komt begin 2017 [02-03-2016] Mass Effect Andromeda verschijnt Q1 2017 [08-11-2015] Mass Effect Andromeda met Teaser [15-06-2015] [E3] Mass Effect: Andromeda in 2016 [10-11-2014] Zevental concept arts voor Mass Effect 4 [29-07-2014] Enkele Mass Effect 4 details [09-06-2014] [E3] Mass Effect 4 met concept-video [07-06-2014] [E3] Mass Effect 4 Director bezoekt E3 [01-05-2014] 'Mass Effect 4 midden in ontwikkeling' [19-12-2013] Nieuwe Mass Effect in speelbare staat [15-10-2013] Mass Effect 4 moet frisse start vormen [07-02-2013] BioWare bespreekt volgende Mass Effect [14-12-2012] [Upd.] Mass Effect 4 met releasetermijn 18:53 Marvel en Square Enix slaan handen ineen Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Mass Effect: Andromeda Type: Game Releasedatum: 23-03-2017 Ontwikkelaar: BioWare Uitgever: Electronic Arts Media:















Meer media Artikelen Games Forum