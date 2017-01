Nieuws: Mario Sports Superstarts komt 24 maart

Door Rene Groen op 25-01-2017 om 15:27 Bron: Nintendo Everything Nintendo heeft aangekondigd dat Mario Sports Superstars vanaf 24 maart verkrijgbaar is in Europa en Amerika, zes dagen voordat het spel in Japan zal verschijnen.



We leren verder ook dat er tegelijkertijd nieuwe Mario Sports Superstars Amiibo kaarten zullen worden uitgebracht die een leuke bonus naar de game brengen. Voor een gelimiteerde tijd krijg je bij het spel één kaart, verder kun je ook een pakje kopen voor $4,99 (Europese prijs nog onbekend) met daarin vijf verschillende kaarten.





Het spel werd afgelopen september aangekondigd en bevat een vijftal sportgames, te weten tennis, golf, baseball, voetbal en paardrijden. Ieder van de sporten draait om Mario en zijn vrienden en vijanden, waarbij je zowel alleen of in multiplayer kunt spelen, zowel lokaal als online.



