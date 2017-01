Nieuws: Toukiden 2 komt in maart

Door Joni Philips op 25-01-2017 om 15:27 Bron: NeoGAF Ontwikkelstudio Omega Force werkt opnieuw aan een nieuwe Toukiden. Toukiden 2 voor PC, PlayStation 4 en PlayStation Vita wordt een open-world actiegame waarin de speler moet jagen op verschillende monsters. De game komt op 24 maart uit in Europa. Tweeten



