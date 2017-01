Nieuws: Meer Deus Ex content op komst

Door Rene Groen op 25-01-2017 om 15:27 Bron: Gamed Deus Ex fans hoeven niet bang te zijn dat ze binnenkort niets meer te spelen hebben, Square Enix heeft namelijk aangekondigd dat de VR Experience nu verkrijgbaar is op Steam en dat we tevens uit mogen kijken naar A Criminal Past. De VR ervaring is gratis te downloaden voor HTC Vive en Oculus Rift bezitters en laat ons Deus Ex: Mankind Divided vanuit virtual reality ervaren. Het gaat hierbij niet om de volledige ervaring, in plaats daarvan kunnen we enkele locaties bekijken zoals het appartement van Adam Jensen en het kantoor van Talos Rucker.



Ook na deze datum kun je blijven genieten van het spel, op 23 februari verschijnt namelijk A Criminal Past. In de tweede verhalende DLC kunnen we Adam Jensen's eerste missie voor TF29 beleven, hetgeen zich afspeelt voor de gebeurtenissen uit Mankind Divided. Alhier is Jensen gevangen genomen in een zwaarbewaakte gevangenis voor misdadigers met augmentations. Zijn missie is om informatie te achterhalen van een mede undercover agent die van de radar is verdwenen. Tweeten



