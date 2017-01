Packshot Sunday - Switch Editie Toby: The Secret Mine Packshot Sunday - Deel 198 Gamed Gamekalender Nieuws: Forza Horizon 3 komt in Xbox One S bundel

Door Rene Groen op 25-01-2017 om 15:27 Bron: Gamed Wanneer je nog geen Xbox One S in huis hebt en bovenal een racefanaat bent heeft Microsoft goed nieuws; ze kondigen namelijk een 500GB en 1TB model aan van de Xbox One S Forza Horizon 3 bundel.

1TB aan opslag.

Forza Horizon 3 middels een game download voor de Xbox One en Windows 10.

Xbox Wireless Controller.

14-dagen trial lidmaatschap van Xbox Live Gold.

De Xbox One S Forza Horizon 3 1TB bundel is vanaf februari 2017 beschikbaar en bevat: Tweeten



