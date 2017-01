Packshot Sunday - Switch Editie Toby: The Secret Mine Aegis Wireless Gaming Headset Fate/Extella: The Umbral Star Nieuws: Resident Evil 7 bevat Day One patch

Door Rene Groen op 24-01-2017 om 07:08 Bron: This Gen Gaming Het is zover; de release van Resident Evil 7: Biohazard. Alvorens je echter met de game aan de slag kunt gaan is er een Day One patch die je moet downloaden om te kunnen spelen.

Now supports add-ons

New trophies added

Now supports notifications of new additional chapters

Fixed certain bugs and issues Na de Day One patch zijn de volgende Trophies toegevoegd:

Dead By Dawn? – Complete Nightmare. – Bronze

Sleepless In Dulvey – Complete Night Terror – Silver

Like Mama Used To Make – Complete Bedroom – Bronze

Ratcatcher – Find all the dead rats in Bedroom in a single play – Silver

Ethan Never Dies – Complete Ethan Must Die – Gold De 806.2MB grote patch brengt het spel naar versie 1.1 en bevat de volgende toevoegingen:Na de Day One patch zijn de volgende Trophies toegevoegd: Tweeten



Andere berichten over Resident Evil 7: Biohazard [23-01-2017] Geen RE 7 op Switch; game is zo'n 15 uur [23-01-2017] Achievements Resident Evil 7: Biohazard [20-01-2017] Resident Evil 7 is Play Anywhere titel [19-01-2017] Resident Evil 7 geeft ons gratis DLC [17-01-2017] Resident Evil 7 heeft drie moeilijkheidsgraden [16-01-2017] Season Pass voor Resident Evil 7 [12-01-2017] Resident Evil 7 verwelkomt ons thuis [04-01-2017] Resident Evil 7 gaat het ons lastig maken [08-12-2016] Resident Evil 7 met gameplayvideo's [04-12-2016] [Upd.] Nieuwe beelden van Resident Evil 7 [24-11-2016] Versies van Resident Evil 7 uiteengezet [22-11-2016] Resident Evil 7 verschijnt als Collector's Edition [08-11-2016] Resident Evil 7 met laatste teasers [01-11-2016] Resident Evil 7 blijft ons teasen [01-11-2016] Zevende teaservideo voor zevende Resident Evil [26-10-2016] Resident Evil 7 komt wederom met teasers [18-10-2016] Tweetal nieuwe teasers voor Resident Evil 7 [14-10-2016] Tweetal korte video's van Resident Evil 7 [16-09-2016] Ontmoet de Barkers in Resident Evil 7 [15-09-2016] Resident Evil 7 met vernieuwde demo [14-09-2016] Geen microtransacties in Resident Evil 7 [28-08-2016] ESRB geeft Resident Evil 7 details [18-08-2016] [GC] Marguerite Baker in Resident Evil 7 trailer [07-08-2016] Resident Evil 7 laat Kitchen VR teaser zien [15-06-2016] [E3] Resident Evil 7 demo staat los van game [14-06-2016] [E3] Resident Evil 7 aangekondigd [18-05-2016] [E3] Resident Evil 7 keert terug naar roots? [09-05-2016] Capcom hint naar Resident Evil 7? [28-03-2015] Nieuwe Resident Evil in de herfst? [01-06-2014] [E3] Resident Evil aanwezig, is geen RE 7 07:08 Trailer The Great Ace Attorney 2

07:08 Pretpark bezoeken in NieR beelden Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Resident Evil 7: Biohazard Type: Game Releasedatum: 24-01-2017 Ontwikkelaar: Capcom Uitgever: Capcom Media:







Meer media Artikelen Games Forum