Charts Amerika: Succes voor Final Fantasy, PlayStation 4

Door Joni Philips op 23-01-2017 om 05:22 Bron: NeoGAF Het Amerikaanse marktanalysebureau NPD Group schrijft maandelijks een gigantisch onderzoeksrapport over de Amerikaanse game-industrie. Het bedrijf geeft steeds een kleine, interessante samenvatting voor het algemene publiek.

Call of Duty: Infinite Warfare (Activision Blizzard)

Final Fantasy XV (Square Enix)

Battlefield 1 (EA)

Madden NFL 17 (EA)

NBA 2K17 (Take-Two)

Watch Dogs 2 (Ubisoft)

Grand Theft Auto V (Take-Two)

Pokémon Sun* (Nintendo)

FIFA 17 (EA)

Pokémon Moon* (Nintendo)

Op hardwaregebied was de PlayStation 4 de bestverkopende console, met een kleine voorsprong op de Xbox One. Ze verkochten respectievelijk 1,568,000 (waaronder 238,000 Pro consoles) en 1,511,000 exemplaren. Dat laatste is een mooie 10% beter dan vorig jaar. Ondanks hun goede verkopen, kromp de markt wel in totaliteit. Er werden 7% minder consoles verkocht en de bijbehorende omzet daalde met 20% omdat de gemiddelde prijs gedaald is. Deze maand werden er eveneens 223,440 NES Mini verkocht. Er zijn nu in totaal 420,000 exemplaren verkocht. Aangezien Japan in 2016 ook 567,000 Mini's kocht, staat de teller zeer waarschijnlijk boven het miljoen. Het bedrijf heeft nu onthuld wie de grote winnaars waren in december. De bestverkochte game was Call of Duty: Infinite Warfare, maar er was ook goed nieuws voor de nummer twee, Final Fantasy XV. Deze beleefde de beste launchmaand in de geschiedenis van de franchise. De game deed fysiek 19% en digitaal 54% beter dan Final Fantasy XIII. Er werden ongeveer 1,5 miljoen exemplaren verkocht waarvan 75% op de PlayStation 4 en 25% op de Xbox One. Onderstaand de volledige charts. Zoals gewoonlijk zijn er voor games die gemerkt zijn met een asterisk alleen fysieke verkopen geteld.Op hardwaregebied was de PlayStation 4 de bestverkopende console, met een kleine voorsprong op de Xbox One. Ze verkochten respectievelijk 1,568,000 (waaronder 238,000 Pro consoles) en 1,511,000 exemplaren. Dat laatste is een mooie 10% beter dan vorig jaar. Ondanks hun goede verkopen, kromp de markt wel in totaliteit. Er werden 7% minder consoles verkocht en de bijbehorende omzet daalde met 20% omdat de gemiddelde prijs gedaald is. Deze maand werden er eveneens 223,440 NES Mini verkocht. Er zijn nu in totaal 420,000 exemplaren verkocht. Aangezien Japan in 2016 ook 567,000 Mini's kocht, staat de teller zeer waarschijnlijk boven het miljoen. Tweeten



