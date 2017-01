Nieuws: Trailer Nobunaga’s Ambition: Sphere of Influence

Door Joni Philips op 23-01-2017 om 05:22 Bron: Gematsu Koei Tecmo Games werkt momenteel aan Nobunaga’s Ambition: Sphere of Influence with Power-Up Kit voor Nintendo Switch. De game is een diepgaande strategie-ervaring waarin het de bedoeling is om een land op zo efficiënt mogelijk manier te leiden en te vergroten. Tweeten



