Nieuws: Nieuwe trailer van Thimbleweed Park

Door Rene Groen op 21-01-2017 om 12:41 Bron: Xbox Achievements Ron Gilbert, bekend van Monkey Island en Maniac Mansion, werkt aan een nieuwe adventure onder de naam Thimbleweed Park. Het spel moet begin 2017 op de PC, PlayStation 4 en Xbox One verschijnen maar we kunnen nu alvast wat meer van de game bekijken. Tweeten



