Meer details over Super Mario Odyssey

Vorige week liet Nintendo ons niet alleen nader kennismaken met de Switch, ze kondigden tevens Super Mario Odyssey aan. Het spel moet later dit jaar verschijnen maar vandaag krijgen we alvast de nodige nieuwe details. De ontwikkeling van Super Mario Odyssey is al bijna afgerond en de producer had dan ook graag gezien dat gamers alvast met de titel aan de slag konden. Nintendo vond het echter verstandiger om een speelbare versie nog even achter te houden omdat deze pas eind dit jaar verschijnt.



Zoals in de trailer te zien was moet Mario wederom achter Princess Peach aan om haar te redden. Hij doet dit vanuit Mushroom Kingdom en reist met een vliegtuig in de vorm van een hoed naar de aarde, alwaar hij verschillende landen aan zal doen. Om dit vorm te geven zijn veel ideeën van het team in de game geďmplementeerd, hetgeen tot uiting komt in verschillende speelbare vormen. Het is tegelijkertijd niet zo dat ieder idee automatisch in de game terecht komt, zo moet het wel passend zijn binnen de sandbox stijl van de game.



In deze nieuwe titel krijgt Mario meerdere gezichtsuitdrukkingen en ook zijn pet speelt een grote rol. Welke dit precies is wil de ontwikkelaar op dit moment nog niet delen. Waar ze al wel wat meer over laten weten zijn de werelden die we aan doen. In de woestijnwereld kun je bijvoorbeeld gebouwen binnen gaan, zo ook een groots gebouw die je al van veraf kunt zien. Mario reist verder ook naar een bos die zich uitstekend leent voor exploratie. Wat de ontwikkelaar bij dit alles vooral wil bereiken is mooi uitziend gras en zonlicht dat door de bomen schijnt.