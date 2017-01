Gravity Rush 2 Berserk and the Band of the Hawk Dragon Shock 4 Wired Gamepad Spheroids Nieuws: Halo Wars 2 Blitz Beta start op 20 januari

Door Rene Groen op 17-01-2017 om 10:34 Bron: Gamed Vanaf 20 januari krijgen Xbox One- en PC-gamers een kans om hands-on te gaan met Halo Wars 2 via de laatste grootschalige multiplayer beta, voordat de game op 21 februari 2017 uitkomt. Deze keer zal de focus uitsluitend liggen op de gloednieuwe kaartspel mode, Blitz. Blitz is een nieuwe benadering van real-time strategie en een unieke manier om Halo Wars te spelen. Combineer tactische gevechten met strategieën op basis van kaarten. Jouw kaartenstapel is je wapen in Blitz: bouw collecties op met krachtige Halo-voertuigen en -troepen en stuur deze het slagveld op in intense onlinematches, of ga in je eentje de strijd aan.



De Halo Wars 2 Blitz Beta zal officieel beginnen op vrijdag 20 januari en zal tot en met 30 januari 2017 speelbaar zijn. De Blitz Beta zal plaatsvinden op de Proving Grounds map en zal 1v1, 2v2 en 3v3 gameplay bieden via matchmaking op zowel Windows 10 PC's en Xbox One. Dus doe mee en ontvang een voorproefje van de game voor de lancering in februari, help aspecten van de game te testen en verdien twee bonus packs kaarten voor de uiteindelijke retail versie van Halo Wars 2 zodra deze beschikbaar is in februari. Tweeten



Titel: Halo Wars 2 Type: Game Releasedatum: 21-02-2017 Ontwikkelaar: Creative Assembly Uitgever: Microsoft Media:















