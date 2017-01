Nieuws: Nieuwe Guilty Gear op komst

Door Joni Philips op 16-01-2017 om 05:19 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Arc System Works werkt aan een nieuwe Guilty Gear game. Guilty Gear Xrd Rev 2 is een vervolg op Guilty Gear Xrd: Revelator dat verschijnt voor PC, PlayStation 3 en PlayStation 4 naast een lancering in de arcadehallen. De game introduceert de speelbare karakters Baiken en Answer, waarnaast de andere personages een herbalancering krijgen. Tweeten



