Door Joni Philips op 16-01-2017 om 05:18 Bron: Nintendo-Everything Nintendo werkt momenteel aan een vervolg voor hun spetterende Wii U game Splatoon. Net als in het origineel krijgen we een shooter voorgeschoteld waarin we zoveel mogelijk verf dienen te verspreiden. We mogen onder andere uitkijken naar nieuwe arena's en nieuwe wapens. Tweeten



