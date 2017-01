Fallout Shelter: anderhalf jaar ondergronds Pinball FX 2 - Bethesda Pinball Tennis in the Face Ittle Dew 2 Nieuws: Geen toekomst voor Titanfall kaartgame

Door Joni Philips op 16-01-2017 om 05:19 Bron: Gematsu Ontwikkelhuis Respawn Entertainment onthulde enkele maanden geleden hun eerste samenwerking met studio's Nexon en Particle City, de kaartgame Titanfall: Frontline voor iOS en Android. Het moest de start van een grote, langdurige samenwerking worden, maar deze samenwerking begint nu met een valse start. De bedrijven hebben via Facebook laten weten dat de titel geannuleerd is. De game kon in beta niet overtuigen, zodat ze beslisten niet verder te gaan met de ontwikkeling.



Frontline betrof een strategische kaartgame waarin spelers de rol op zich namen van Commanders, terwijl ze in real-time tegen anderen strijden. Door strategische combinaties van Pilots, Titans en Burn Cards te vormen dienden ze zichzelf naar de overwinning te vechten in deze gratis iPhone, iPad en Android titel. Tweeten



