Mario Kart 8 Deluxe in video en resolutiedetails

Door Rene Groen op 14-01-2017 om 11:24 Bron: Dual Shockers Bij de komst van de Nintendo Switch krijgen we zowel geheel nieuwe games als bekende gezichten. Onder deze laatste ook Mario Karty 8 Deluxe, de bekende game in een gloednieuw jasje. Dit nieuwe jasje is onder andere gevormd door de toevoeging van alle DLC - bestaande uit karakters en tracks -, maar tevens nieuwe Battle Modes, geheel niuewe courses en karakters, Smart Steering om minder gevorderde gamers op weg te helpen, de mogelijkheid om twee items bij je te dragen en zelfs geheel nieuwe items. Verder leren we dat het spel op 1080p en in 60fps draait als deze in zijn Docking Station staat en in 720p/60fps als je deze uit de Dock haalt. Bij de multiplayerstand met meer dan twee personen blijft de resolutie behouden maar zakt de framerate naar 30fps. In perspectief; bij de Nintendo Wii U betrof het 720p/60fps bij één of twee spelers en 720p/30fps bij drie of vier spelers.



