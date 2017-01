Nieuws: Uitgebreide blik op Zelda: Breath of the Wild

Door Rene Groen op 14-01-2017 om 11:20 Lange tijd waren er geruchten dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild de lancering van de Nintendo Switch niet bij zou kunnen benen. Gelukkig bleek dit niet het geval en verschijnt de game op 3 maart op zowel de Nintendo Wii U als Nintendo Switch. Onderstaand alvast een uitgebreide vooruitblik.





Tweeten



Andere berichten over The Legend of Zelda: Breath of the Wild [14-01-2017] [Upd.] Zelda is 13.4GB; details over resolutie [13-01-2017] Zelda is launchgame; toont trailer [05-01-2017] Switch versie van Zelda pas later in Europa? [20-12-2016] Zelda toont enkel plaatje [16-12-2016] Link wenst ons een fijne kerst! [04-12-2016] Zelda legt uit welke extra's Amiibo geven [02-12-2016] The Legend of Zelda toont nieuwe beelden [23-11-2016] Verschijnt Zelda op 16 juni? [31-10-2016] Zelda viert Halloween met artwork [30-10-2016] Plaatjes The Legend of Zelda: Breath of the Wild [28-10-2016] Zelda trekt vergelijking met 1987 [20-10-2016] Zelda in nieuwe gameplay video's [21-09-2016] Link gaat lekker koken in Breath of the Wild [17-09-2016] Zelda: Breath of the Wild met Bokoblins plaatjes [28-08-2016] Zelda's Link toont boog-kunstjes [16-08-2016] Nieuwe Zelda video laat de Koroks zien [13-08-2016] Zelda laat Temple of Time zien [25-06-2016] Na Breath of the Wild een multiplayer Zelda? [21-06-2016] Monolith werkt aan Zelda: Breath of the Wild [20-06-2016] The Legend of Zelda: Breath of the Wild [18-06-2016] [E3] Nintendo over dubbele Zelda release [16-06-2016] [E3] Urenlange Legend of Zelda gameplayvideo [14-06-2016] [E3] Alles over de nieuwe Zelda [12-06-2016] [E3] Wederom nieuw artwork van Zelda [08-06-2016] The Legend of Zelda in enkel artwork [27-05-2016] [E3] The Legend of Zelda krijgt twee demo's [05-05-2016] [E3] Nieuwe Zelda breekt met het verleden [27-04-2016] [E3] Zelda naar 2017, komt naar Wii U en NX [09-04-2016] Meer geruchten rondom The Legend of Zelda [11-03-2016] 'The Legend of Zelda gaat iets nieuws doen' 11:24 Mario Kart 8 Deluxe in video en resolutiedetails

11:16 1-2 Switch toont diverse mini-games Reacties (1) Pagina: 1 laraishond op 14-01-2017 om 11:32 [Niv: 137 / Exp: 6864]

Gewijzigd door laraishond op 14-01-2017 om 11:33 Ik ga geen video's meer kijken, ben al dik en dik overtuigd.

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.