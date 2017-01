Nieuws: 1-2 Switch toont diverse mini-games

Door Rene Groen op 14-01-2017 om 11:16 Met 1-2 Switch krijgen spelers een serie mini-games, waaronder tafeltennis, quick draw en een samurai spelletje. Met de Joy-Cons moeten deze spelletjes zeer nauwkeurig zijn, maar makkelijker is het natuurlijk om de onderstaande beelden je te laten overtuigen. Tweeten



Titel: 1-2 Switch Type: Game Releasedatum: 03-03-2017 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum