Nieuws: Partygame Snipperclips getoond

Door Rene Groen op 14-01-2017 om 11:13 Eén van de games die Nintendo gisteren tijdens haar Treehouse aflevering toonde was Snipperclips. Het betreft een coöperatieve partytitel waarin spelers elkaar in bepaalde vormen kunnen knippen om puzzels op te lossen. Hoe dit precies in zijn werk gaat bekijk je hieronder. Tweeten



