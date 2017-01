Packshot Sunday - Deel 198 Gamed Gamekalender Gamed Gamekalender December 2016 Packshot Sunday - Deel 197 Nieuws: Super Bomberman R in beeld

Door Rene Groen op 14-01-2017 om 11:11 Bij de lancering van de Nintendo Switch kun je onder andere Super Bomberman R oppikken. Voor de multiplayer van de game kun je gebruik maken van de Joy-Cons en met onderstaande beelden krijgen we alvast een voorproefje. Tweeten



Andere berichten over Super Bomberman R [13-01-2017] Super Bomberman R in maart naar de Switch 11:13 Partygame Snipperclips getoond

11:10 Twintig minuten gameplay van Arms Reacties (0) Geen reacties gevonden

Titel: Super Bomberman R
Type: Game
Releasedatum: TBA 2017
Ontwikkelaar: Konami
Uitgever: Konami