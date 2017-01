Packshot Sunday - Deel 198 Gamed Gamekalender Gamed Gamekalender December 2016 Packshot Sunday - Deel 197 Nieuws: FAST Racing Neo als FAST RMX naar Switch

Door Redneckerz op 13-01-2017 om 15:53 Met FAST Racing NEO voldeed ontwikkelaar Shin'en aan een behoefte van vele Nintendo gamers: Een nieuwe F-Zero. FAST bleek ook wat weg te hebben van Wipeout, en kreeg zelfs een retail release. Voor de Switch proberen ze het nogmaals, met FAST RMX.



Zo kan je split-screen tot aan 4 spelers spelen via de Joy-Con Grip en twee aparte Joy-Cons, is Local Play mogelijk tot aan 8 spelers wanneer er van de Tabletop mode gebruik wordt gemaakt tezamen met aparte Joy-Cons, en online kan er ook tot 8 spelers worden gespeeld in handheld modus en met de Switch Pro controller. Onderstaand de eerste plaatjes van de game.









