Door Rene Groen op 13-01-2017 om 07:29 Bomberman is al jaren een begrip in de game-industrie en ook in 2017 is deze icoon nog altijd actief. In maart verschijnt namelijk Super Bomberman R op de Nintendo Switch en om dat te vieren is er een eerste trailer uitgebracht. Tweeten



