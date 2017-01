Nieuws: Square-Enix komt met Project Octopath Traveler

Door Rene Groen op 13-01-2017 om 07:25 Eén van de studio's die zich achter de Nintendo Switch heeft geschaard is Square Enix. Vandaag kondigen ze aan met Project Octopath Traveler te komen, een RPG achter het team dat ons ook Bravely Default bracht. Veel details over de game zijn er verder niet, afgezien van de onderstaande video. Tweeten



