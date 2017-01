Berserk and the Band of the Hawk Dragon Shock 4 Wired Gamepad Spheroids Tales of Berseria Nieuws: Guerrila Cambridge sluit deuren na 19 jaar

Door Rene Groen op 12-01-2017 om 15:17 Bron: Games Industry Terwijl ontwikkelaar Guerilla Games voornamelijk gelinkt wordt aan het aankomende Horizon: Zero Dawn is er ook nog de kleine studio in Cambridge. De studio bestaat negentien jaar, maar helaas heeft Sony vandaag bekend gemaakt dat ze haar deuren zullen sluiten. In een verklaring laten ze weten dat het noodzakelijk is om enkele veranderingen aan te brengen in de Europese studio structuur. De sluiting heeft geen invloed op het in Amsterdam gelegen Guerilla Games.



Sony heeft aangegeven zoveel mogelijk mensen van de Cambridge studio te helpen om ander werk te vinden en met het nabij gelegen Frontier, Ninja Theory en Jagex is het te hopen dat ze snel elders onderdak zullen vinden.



Het laatste wapenfeit van de studio, voorheen bekend als SCEE Cambridge Studio, is de PlayStation VR launchgame en multiplayer titel RIGS: Mechanized Combat League. In het verleden werkten ze onder andere aan de MediEvil franchise, Primal, Ghosthunter en de PlayStation Vita shooter Killzone Mercenary. Tweeten



