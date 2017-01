Berserk and the Band of the Hawk Dragon Shock 4 Wired Gamepad Spheroids Tales of Berseria Nieuws: DiRT Rally krijgt VR-update

Door Rene Groen op 12-01-2017 om 15:09 Codemasters kondigt vandaag aan dat het in de komende weken PlayStation VR support zal toevoegen voor DiRT Rally op de PlayStation 4. Deze VR-compatibiliteitsupgrade zal verkrijgbaar zijn als een losstaande DLC Add-On voor bestaande spelers via de PlayStation Store, en als de nieuwe 'DiRT Rally PLUS VR Upgrade' retail versie die elke auto, track en manoeuvre ondersteunt.



15:06 Eerste trailer van LEGO CITY Undercover Reacties (4) Pagina: 1 Gast (213.46.74.xxx) op 12-01-2017 om 15:21 Is die visuele kwaliteit van de Sony VR echt zo bagger of valt dat mee ?

Rene Groen (Eindredacteur) op 12-01-2017 om 15:26 [Niv: 660 / Exp: 32981] Het beste is gewoon om het zelf te ervaren. Wellicht een winkel in de buurt waar je het kunt testen?

Gast (213.46.74.xxx) op 12-01-2017 om 15:34 Rene:In Eindoven hebben ze er een liggen bij de MM maar het installeren is daar denk een jaren plan.



Denk jij dat je bij deze titel visueel veel gaat inleveren ? als het te pixelachtig gaat worden dan gaat voor mij de ervaring wel stuk denk.



Wat vind jij van de Sony VR ?



Ze trekken hier nu wel mijn aandacht mee hoor.

Rene Groen (Eindredacteur) op 12-01-2017 om 15:38 [Niv: 660 / Exp: 32981] Titels leveren visueel sowieso iets in als je in VR speelt. Of het te pixelachtig is ligt ook een beetje aan de game, maar persoonlijk vind ik dit bij veel titels makkelijk te vergeven voor de ervaring die je ervoor terug krijgt. Het werkt overigens niet goed in alle titels, maar er zijn al enkele games die goed laten zien wat er zoal mogelijk is. Overigens heb ik zelf geen PlayStation VR, simpelweg omdat ik nog afwachtend ben in het toekomstige aanbod. In de line-up tot nu toe zitten enkele games, maar voor mij persoonlijk is het nog niet genoeg om me over de streep te trekken. Wellicht in de toekomst als er nog enkele mooie games bij komen.

