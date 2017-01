Nieuws: Eerste trailer van LEGO CITY Undercover

Door Rene Groen op 12-01-2017 om 15:06 Na eerdere verschijningen op de Nintendo Wii U en Nintendo 3DS komt LEGO City Undercover in het voorjaar ook naar de PC, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Vandaag een eerste trailer met daarin Chase McCain, een politieagent die undercover gaat en zich op allerlei manieren vermomt om de beruchte (en onlangs ontsnapte) crimineel Rex Fury op te pakken en een einde te maken aan zijn misdaadgolf in de stad.



15:05 Kamiya reageert op annulering Scalebound Reacties (2) Pagina: 1 Gast (77.61.246.xxx) op 12-01-2017 om 15:33 neeeeeeeeee ,... niet in het nederlands...... please doe het niet : :X





Rene Groen (Eindredacteur) op 12-01-2017 om 15:39 [Niv: 660 / Exp: 32981] Om je tegemoet te komen ook de Engelse trailer erbij gezet

