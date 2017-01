Dragon Shock 4 Wired Gamepad Spheroids Tales of Berseria Packshot Sunday - Deel 198 Nieuws: Charts Japan: Super Mario Maker verstoot Pokémon

Door Joni Philips op 12-01-2017 om 07:26 Bron: Gematsu Japans onderzoeksbureau Media Create zorgt wekelijks voor een compleet overzicht van de Japanse verkoopcijfers. Het geeft ons een inzicht in de verkopen op een wekelijkse basis. Het bedrijf geeft ons nu de verkopen tussen 2 tot 8 januari 2017.

01. [3DS] Super Mario Maker for 3DS – 100,308 / 890,838

02. [3DS] Pokemon Sun/Moon – 90,298 / 3,039,585

03. [3DS] Momotaro Dentetsu 2017: Tachiagare Nippon!! – 47,905 / 244,357

04. [PSV] Minecraft: PlayStation Vita Edition – 32,031 / 1,074,494

05. [3DS] Miitopia – 23,867 / 144,838

06. [3DS] Yo-kai Watch 3: Sukiyaki – 23,698 / 585,206

07. [PS4] Final Fantasy XV – 23,346 / 907,768

08. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo – 15,512 / 101,354

09. [PS4] Yakuza 6 – 13,825 / 326,325

10. [3DS] Jikkyou Powerful Pro Baseball Heroes – 13,766 / 73,560

11. [WIU] Minecraft: Wii U Edition – 13,391 / 271,044

12. [3DS] Mario Party: Star Rush – 10,293 / 145,318

13. [PS4] Grand Theft Auto V (4,990 Yen Edition) – 9,513 / 235,352

14. [3DS] Mario Kart 7 – 8,946 / 2,723,302

15. [PS4] Watch Dogs 2 – 8,718 / 97,955

16. [3DS] Kirby: Planet Robobot – 8,225 / 525,226

17. [3DS] Sumikko Gurashi: Mura o Tsukurundesu – 8,141 / 145,722

18. [3DS] New Super Mario Bros. 2 – 7,785 / 2,516,249

19. [3DS] Yo-kai Watch 3 – 7,002 / 41,430

20. [PS4] Battlefield 1 – 6,770 / 244,406

Ook hardwaremaig zien we weinig verandering. De algehele volgorde blijft ongewijzigd, hoewel enkele consoles wel een verkoopsboost hebben gekregen. Ook belangrijk om te noteren: de originele Nintendo 3DS en Nintendo 3DS LL modellen worden niet meer verkocht. Zij verschijnen dan ook niet meer.

PlayStation 4 – 78,927 (73,421)

New 3DS LL – 54,645 (45,809)

PlayStation Vita – 34,023 (25,487)

2DS – 26,214 (20,259)

PlayStation 4 Pro – 8,242 (9,916)

New 3DS – 8,019 (4,342)

Wii U – 3,147 (2,589)

PlayStation 3 – 1,156 (1,002)

Xbox One – 180 (221)

Japan startte het jaar 2017 op de manier dat het jaar 2016 eindigde: met Nintendo 3DS dominantie in de software. Super Mario Maker verstootte Pokémon Sun en Moon weliswaar van de eerste plaats, maar de verschuivingen bleven grotendeels beperkt.



