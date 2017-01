Nieuws: Uurtje Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King

Door Joni Philips op 12-01-2017 om 07:26 Bron: Nintendo-Everything Origineel verscheen Dragon Quest: Journey of the Cursed King exclusief op PlayStation 2 waarna de game ook naar iOS en Android kwam. Nu ontwikkelt Square Enix een Nintendo 3DS-remake van de game met onder andere extra karakters en meer side-quests. Tweeten



