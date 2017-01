Packshot Sunday - Deel 198 Gamed Gamekalender Abzű The Little Acre Nieuws: Xbox controller in nieuwe kleuren gestoken

Door Rene Groen op 11-01-2017 om 15:00 Bron: Gamed Kan je huis wel wat meer kleur gebruiken? Dan helpt Microsoft je graag een handje met de komst van twee nieuwe Xbox Onec ontrollers.



De tweede nieuwe controller is de Xbox Draadloze Controller - Groen/Oranje, die een vergelijkbaar ontwerp heeft als de Xbox Draadloze Controller - Rood, maar het is groen met oranje accenten. Deze controller wordt geleverd met een groene matte afwerking en glanzende highlights op de triggers, bumpers en navigatiepad, evenals oranje accenten achter de duimsticks. Deze Xbox Draadloze Controller - Groen / Oranje is verkrijgbaar vanaf 31 januari 2017.



De eerste nieuwe controller is de Xbox Draadloze Controller - Rood, die een twee tinten mat rode afwerking heeft met glanzende highlights op de triggers, bumpers en navigatiepad, evenals achter de duimsticks. De Xbox Draadloze Controller - Rood is nu beschikbaar.



