Nieuws: For Honor Closed Beta start eind januari

Door Rene Groen op 11-01-2017 om 14:56 Bron: Gamed Vanaf 14 februari ligt For Honor in de winkels, kun je echter niet zo lang wachten dan heb je van 26 tot en met 29 januari de mogelijkheid om deel te nemen aan de Closed Beta Samen met de Closed Beta lanceert ook ‘War of the Factions’. Dit is een tijdelijk event dat de volgende vraag beantwoordt: welke partij zal zegevieren wanneer de machtige Vikingen, dodelijke Samoerai en ruige Ridders elkaar te lijf gaan op het slagveld? ‘War of the Factions’ volgt de multiplayeractiviteiten van alle spelers op alle platformen tijdens de Closed Beta en beloont spelers die strijden voor hun factie. De winnende factie wordt beloond met extra items. De beloningen die tijdens de Closed Beta zijn verdiend, worden ook overgezet naar de volledige game. Tweeten



Titel: For Honor Type: Game Releasedatum: 14-02-2017 Ontwikkelaar: Ubisoft Uitgever: Ubisoft Media:















