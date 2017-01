Nieuws: XCOM 2 ontvangt Coilguns

Door Rene Groen op 11-01-2017 om 14:51 Bron: Gamed Pavonis Interactive, ontwikkelaars van de Long War 2 mod voor XCOM 2 op PC, hebben een nieuw type wapen gemaakt voor jouw soldaten met de naam “Coilguns.”















Deze Coilguns zijn een nieuwe tier van wapens, beschikbaar voor research binnen de PC campaign. Deze nieuwe wapenlijn zit boven de huidige Mag wapen tier en onder het top-tier Beam aanbod. Aangezien het de één na beste wapen tier is die beschikbaar wordt gesteld voor je soldaten zijn de Coilguns niet goedkoop en je zult dan ook een aardige investering moeten maken alvorens je ze aan je arsenaal toe kunt voegen. Onderstaand een voorproefje middels enkele screenshots. Tweeten



