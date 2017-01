Nieuws: Update PlayStation Store - 10/01/2017

Door Joni Philips op 11-01-2017 om 07:27 Bron: PlayStation Blog Wekelijks vult Sony Computer Entertainment Europe de PlayStation Store aan met allerlei PlayStation items. Wij overlopen nu eens de belangrijke inhoud, zoals de downloadbare games.

PlayStation 4

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone [10-01]

Spheroids [10-01]



PlayStation 4 Demo

Tales of Berseria demo [10-01]



PlayStation 3

Spheroids [10-01]



PlayStation 3 Demo

-



PlayStation Vita

Spheroids [10-01]



PlayStation Vita Demo

-

De volledige inhoud kan hier bekeken worden. Onderstaande lijst toont de belangrijkste nieuwkomers. Tweeten



Andere berichten over PlayStation Store [23-12-2016] Gigantische uitverkoop voor PlayStation Store [20-12-2016] Update PlayStation Store - 20/12/2016 [14-12-2016] Update PlayStation Store - 13/12/2016 [07-12-2016] Update PlayStation Store - 06/12/2016 [02-12-2016] Sony met 12 Days of Christmas [30-11-2016] Update PlayStation Store - 29/11/2016 [29-11-2016] Flash-uitverkoop in PlayStation Store [23-11-2016] Update PlayStation Store - 22/11/2016 [16-11-2016] Update PlayStation Store - 15/11/2016 [09-11-2016] Update PlayStation Store - 08/11/2016 [02-11-2016] 'Dubbele Kortingen' in PlayStation Store sale [02-11-2016] Update PlayStation Store - 01/11/2016 [19-10-2016] Update PlayStation Store - 18/10/2016 [12-10-2016] Update PlayStation Store - 11/10/2016 [07-10-2016] Oktober-koopjes voor PlayStation Store [05-10-2016] Update PlayStation Store - 04/10/2016 [28-09-2016] Update PlayStation Store - 27/09/2016 [23-09-2016] Ubisoft viert met PlayStation Store koopjes [21-09-2016] Update PlayStation Store - 20/09/2016 [15-09-2016] Goedkope DLC op PlayStation Store [14-09-2016] Update PlayStation Store - 13/09/2016 [08-09-2016] Nieuwe PlayStation Store aanbiedingen [07-09-2016] Update PlayStation Store - 06/09/2016 [25-08-2016] Retro-koopjes in PlayStation Store [24-08-2016] Update PlayStation Store - 23/08/2016 [10-08-2016] Update PlayStation Store - 09/08/2016 [03-08-2016] Update PlayStation Store - 01/08/2016 [28-07-2016] Nieuwe zomeraanbiedingen PlayStation Store [27-07-2016] Update PlayStation Store - 26/07/2016 [20-07-2016] Update PlayStation Store - 19/07/2016 07:28 Dissidia: Final Fantasy toont Kuja

07:27 THQ distribueert Halo Wars 2 Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: PlayStation Store Type: Feature Releasedatum: 23-03-2007 Ontwikkelaar: Sony Interactive Entertainment Uitgever: Sony Interactive Entertainment Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum