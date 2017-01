Nieuws: Ni-Oh Trailer

Door Joni Philips op 11-01-2017 om 07:28 Bron: Siliconera Ontwikkelhuis Team Ninja werkt momenteel aan de PlayStation 4 titel Ni-Oh, een actiegame op basis van een ongebruikt filmscript van de Japanse filmmaker Akira Kurosawa. De game vertelt het verhaal van een jonge, blonde samurai in het 16de eeuwse Japan die zijn verleden doorspit. Tweeten



