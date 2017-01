Nieuws: Dertigtal minuten Rime

Door Joni Philips op 11-01-2017 om 07:28 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Tequila Works werkt momenteel aan de PC, PlayStation 4, Switch en Xbox One avonturengame Rime, een soort Ico-achtig avonturenspel waarin een eenzame jongen moet ontsnappen van een gigantisch eiland. Tweeten



Andere berichten over Rime [05-01-2017] [Upd.] Rime is multiplatform en komt in mei [13-12-2016] RiME lijkt naar PC, Xbox One en Switch te komen [11-08-2016] Rime vindt uitgever [17-03-2016] Geen Rime voor Sony [29-10-2015] Rime nog altijd in ontwikkeling [18-08-2014] [GC] Kleurrijke plaatjes van Rime [12-08-2014] [GC] Rime met Gamescomtrailer [23-02-2014] Microsoft erkent fout bij passeren van Rime [20-02-2014] Rime begon als Xbox 360 en PC titel? [21-08-2013] [GC] Rime met aankondiging 07:28 Video's Musou Stars

07:28 Ni-Oh Trailer Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Rime Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Tequila Works Uitgever: Grey Box Media:















Meer media Artikelen Games Forum