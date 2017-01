Dragon Shock 4 Wired Gamepad Spheroids Tales of Berseria Packshot Sunday - Deel 198 Nieuws: Nieuwe clip DanGanRonPa 3

Door Joni Philips op 11-01-2017 om 07:28 Bron: Gematsu Spike werkt momenteel aan DanGanRonPa 3, een nieuwe PlayStation 4 en PlayStation Vita game. Het spel vormt een mengelmoes tussen een Visual Novel waarin je schoolgaat en een set minigames waarin je een moord onderzoekt. Tweeten



Titel: DanGanRonPa 3 Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Spike Uitgever: Nippon Ichi Software Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum