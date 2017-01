Elfen Lied Firstlook Festival Pete's Dragon De kracht van Pokémon Nieuws: Uncharted filmscript afgewerkt

Door Rene Groen op 08-01-2017 om 11:00 Bron: Coming Soon De eerste berichtgevingen over een Uncharted film stammen alweer uit 2009, toch wilde het nooit echt vlotten met de totstandkoming. Regisseurs en acteurs kwamen en gaan, maar nu is er dan eindelijk goed nieuws te melden. Joe Carnahan, bekend van de films Narc en The Grey, heeft via Instagram onderstaand plaatje gedeeld. Te lezen is dat het script is afgewerkt, in navolging van het eerdere nieuws dat Sony Pictures regisseur Shawn Levy (Stranger Things, Night at the Museum, Real Steel) had aangeworven voor het project.



Titel: Uncharted [Film] Type: Film Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Sony Pictures Entertainment Uitgever: Sony Pictures Entertainment Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum