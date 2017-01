Nieuws: EverQuest Next Landmark wordt gesloten

Door Joni Philips op 08-01-2017 om 11:01 Bron: Gematsu Sony Online Entertainment onthulde in 2013 hun toekomstige titels EverQuest Next en EverQuest Next Landmark die de EverQuest franchise zouden verrijken. Het leek nu eenmaal logisch dat de gamestudio verder ging op zijn twee succesvolste games. Sinds Sony Online Entertainment is overgenomen door Columbus Nova en is hernoemd naar Daybreak, is er echter veel veranderd. Een jaartje geleden lieten we weten dat EverQuest Next dood was, en nu volgt de aankondiging dat Landmark eveneens geen toekomst meer kent. De world building tool - die momenteel in beta speelbaar is - zal op 21 februari echter offline worden gehaald. De game zal hierbij volledig verdwijnen, zelfs de sociale media accounts van de titel zullen worden gedelete. Tweeten



Titel: EverQuest Next Landmark Type: Game Releasedatum: Niet Ontwikkelaar: Daybreak Game Company Uitgever: Daybreak Game Company Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum