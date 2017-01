Tales of Berseria Packshot Sunday - Deel 198 Gamed Gamekalender Abzű Nieuws: Steam krijgt Xbox 360/One controller support

Door Joni Philips op 08-01-2017 om 11:01 Bron: NeoGAF Enige tijd geleden maakte Valve de DualShock 4 controller compatibel met Steam via de Steam Controller Configurator zodat gebruikers hun PC games eveneens optimaal kunnen beleven met Sony's controller. Dit is echter niet de enige controller die wordt ondersteund. Valve heeft nu ondersteuning voor Xbox 360, Xbox One en Generic X-Input controllers toegevoegd aan de beta-versie van Steam. Het bedrijf heeft daarnaast ook ondersteuning toegevoegd voor third-party PlayStation 4 controllers/fight sticks van onder andere HORI, MadCatz en Armor. Je console-controllers zijn zodoende moeiteloos bruikbaar op Steam, waarbij je alles netjes zelf instelt. Tweeten



